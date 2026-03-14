Mejillones: Choque frontal entre un camión y vehículo particular dejó tres fallecidos

Un choque frontal entre un tractocamión y un automóvil particular dejó a tres personas fallecidas y otra lesionada en las cercanías del balneario de Hornitos, en la comuna de Mejillones (Región de Antofagasta).

El accidente ocurrió la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 89 de la Ruta 1. Según los primeros informes, se trató de una colisión de alta energía entre ambos vehículos.

Debido a la violencia del impacto, tres de los ocupantes del automóvil menor, incluido el conductor, perdieron la vida de forma instantánea en el lugar.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza peritajes técnicos y matemáticos para esclarecer las causas del choque y determinar eventuales responsabilidades.