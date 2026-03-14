Una errática UC rescató un empate en un caliente partido ante Everton

Universidad Católica supo reponerse a un inicio adverso y, remando desde atrás, consiguió rescatar un 2-2 frente a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena, en un compromiso válido por la séptima fecha de la Liga de Primera en la que hubo un expulsado por cada lado.

El amanecer del compromiso fue un balde de agua fría para los locales, ya que la visita aprovechó las licencias defensivas y antes de los diez minutos ya se encontraba con una ventaja de dos goles tras las anotaciones de Cristian Palacios (4') y Lucas Soto (7').

Pese al aturdimiento inicial, la UC empujó con más ganas que fútbol y encontró un tanque de oxígeno vital justo antes del descanso, cuando Fernando Zampedri (45+5') conectó un centro para firmar el descuento que les dio alas para encarar el segundo tiempo.

Aunque los gestos de Daniel Garnero no eran los más alegres, el equipo precordillerano siguió insistiendo y encontró su premio cuando Jimmy Martínez (73') triunfó en las alturas para poner la paridad en el recinto.

Cuando el impulso parecía estar del lado de los "franjeados" vino la expulsión a Juan Ignacio Díaz (83') que complicó el panorama. Acto seguido, Gary Medel y Daniel Villalpando protagonizaron un fuerte altercado que terminó con la roja al volante viñamarino (90+2')

Con este resultado, Universidad Católica se mantuvo tercero con 11 unidades, acechando el liderato de Colo Colo. Por su parte, Everton suma 7 puntos y se mantiene penúltimo, a la espera de una resolución administrativa que podría otorgarle tres unidades adicionales.

Ahora, ambos elencos deberán cambiar el chip rápidamente para enfocarse en la Copa de la Liga. El conjunto precordillerano debutará ante Universidad de Concepción el 22 de marzo, mientras que los "oro y cielo" lo harán con Palestino el 23 del mencionado mes.