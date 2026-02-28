El drama de portero español: Escapó de Irán en el último vuelo

El guardameta español Antonio Adán, actualmente en el club iraní Esteghlal, llegó este sábado a Madrid tras abordar uno de los últimos vuelos comerciales que salieron desde Teherán. El deportista logró abandonar el país persa apenas instantes antes de que se decretara el cierre total del espacio aéreo debido a los ataques militares ejecutados por Estados Unidos e Israel.

En entrevista con Radio Nacional de España, el exportero de Real Madrid y Real Betis relató la angustia vivida tras el inicio de las explosiones reportadas en diversas urbes como Isfahán y Tabriz. Adán detalló que la ofensiva le pilló justo en el momento en que se disponía a abandonar el país para disfrutar de dos días libres otorgados por su cuerpo técnico.

Pese a su exitosa salida, el futbolista nacionalizado español confirmó que otros compañeros de profesión no pudieron despegar. El atacante hispano-marroquí Munir El Haddadi y el volante español Iván Sánchez, jugador de Sepahan, debieron emprender rumbo hacia la frontera por carretera luego de que sus vuelos con destino a Dubái resultaran cancelados tras las primeras detonaciones.

"Tenía el vuelo a las 6:30 y ellos a las 9:00, ya no pudieron salir. Han tenido que salir por carretera y no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad. Sabemos que el viaje va a ser largo hasta la frontera, pero parece ser que es seguro", explicó el ex seleccionado de España respecto a la situación de los jugadores atrapados en la zona de conflicto.

Finalmente, Adán manifestó sus serias dudas sobre un posible regreso a la liga de Irán dada la inestabilidad bélica en el Medio Oriente. "Teníamos la vuelta para este mismo lunes, pero obviamente no podemos volver porque el espacio aéreo está cerrado. Todavía no nos pudimos comunicar con el club porque las comunicaciones no existen. En estas condiciones, yo creo que la idea es no volver", sentenció el portero desde Madrid.