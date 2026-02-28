Trump: "Jameneí ha muerto"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado -en un mensaje en redes sociales- que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murió en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por él y su banda de matones sanguinarios", escribió en la red Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró que el ayatolá "no pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que han muerto junto a él, pudieran hacer. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

No obstante, el republicano advirtió: "Los bombardeos pesados y de precisión continuarán, sin interrupciones durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Medio Oriente y el mundo".

Israel asegura muerte de altos cárgos iraníes

En paralelo, Israel anunció que en la operación conjunta Furia Épica han muerto siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Cuando Trump anunció durante la madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979.

"Está llegando a nuestra a atención que muchos de los miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: '¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!'", aseveró Trump.

"Esperemos que los CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece", señaló el republicano, que aseguró que en un solo día de ataques, EE.UU. e Israel han dado muerte a Jameneí, e Irán ha quedado profundamente destruido, incluso aniquilado", enfatizó.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.