Querétaro, dirigido por el chileno Esteban González, no levanta cabeza en la Liga MX y sigue hundido luego de empatar de local 2-2 con el colista Santos Laguna, que contó con gol y expulsión del exUniversidad de Chile Lucas Di Yorio.

El cuadro visitante terminó con nueve hombres por tarjetas rojas sobre la hora, pero sumó su segundo punto en el torneo ante unos "Gallos Blancos" del extécnico de Coquimbo con seis unidades, producto de apenas un triunfo, tres empates y tres derrotas.

