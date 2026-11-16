El goleador histórico Romelu Lukaku se retiró de la selección de Bélgica

Romelu Lukaku, delantero de Fenerbahce y máximo goleador histórico de Bélgica, anunció este lunes su retiro de la selección nacional a los 33 años, poniendo fin a una trayectoria de 16 temporadas en las que disputó 135 partidos y convirtió 94 goles.

"Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", expresó el atacante en Instagram, donde agregó que "nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí".

El futbolista participó en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, y fue uno de los grandes referentes de la generación dorada belga que consiguió el tercer puesto en Rusia 2018.

Su debut internacional se produjo en marzo de 2010, cuando tenía apenas 16 años.

Su despedida llegó un día después de que Bélgica derrotó por 4-1 a Italia y clasificó a los cuartos de final de la Nations League.

Lukaku permaneció en el banco de suplentes por molestias en la cadera, mientras que su último partido con la selección fue el 5 de octubre ante Francia.

La Federación Belga agradeció su contribución y destacó su liderazgo y compromiso durante más de una década y media.