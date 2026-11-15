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Atropello múltiple en Rengo: Conductor sin licencia arrolló a siete ciclistas en la Ruta H-50

Publicado: | Fuente: Cedido
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Siete ciclistas resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, luego de ser atropellados por una camioneta este domingo en la Ruta H-50, en el sector de Rosario, comuna de Rengo, Región de O'Higgins.

El accidente ocurrió cerca de las 13:40 horas, a la altura del callejón Romane, cuando el vehículo impactó a los ciclistas que circulaban en fila en la misma dirección. Tres fueron trasladados al Hospital Regional de Rancagua con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital, mientras que los otros cuatro fueron derivados al Hospital de Rengo, dos con heridas menos graves y dos leves.

El conductor de la camioneta (72) fue detenido por su responsabilidad en el accidente. Según Carabineros, manejaba sin licencia de conducir y no presentaba signos de haber consumido alcohol.

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