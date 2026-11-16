Fernanda Urrejola anuncia su embarazo junto a su esposa Francisca Alegría

La actriz Fernanda Urrejola anunció que está embarazada y que se encuentra esperando un bebé junto a su esposa, la guionista Francisca Alegría.

Urrejola publicó un video en redes sociales en el que lentamente deja ver el avanzado estado de su embarazo y donde aseguró que "llevábamos mucho tiempo esperándote".

La noticia llega poco más de un año después de que la pareja contrajera matrimonio tras ocho años de relación.