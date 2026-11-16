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Fernanda Urrejola anuncia su embarazo junto a su esposa Francisca Alegría
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Autor: Redacción Cooperativa
"Llevábamos mucho tiempo esperándote", confesó la actriz.
"Llevábamos mucho tiempo esperándote", confesó la actriz.
La actriz Fernanda Urrejola anunció que está embarazada y que se encuentra esperando un bebé junto a su esposa, la guionista Francisca Alegría.
Urrejola publicó un video en redes sociales en el que lentamente deja ver el avanzado estado de su embarazo y donde aseguró que "llevábamos mucho tiempo esperándote".
La noticia llega poco más de un año después de que la pareja contrajera matrimonio tras ocho años de relación.