Felipe Caicedo anunció su posible adiós al fútbol golpeado por el crimen de Pineida

La violencia que azota a Ecuador ha calado hondo en el ánimo de sus figuras deportivas. El delantero Felipe Caicedo puso en duda la continuidad de su carrera profesional, reconociendo que el asesinato de su colega y compañero, Mario Pineida, le quitó el deseo de seguir en la actividad.

"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", declaró a los periodistas el atacante, quien el pasado 5 de septiembre cumplió 37 años. La tragedia ocurrió el miércoles anterior, cuando Pineida fue acribillado a tiros en el norte de Guayaquil.

Un cierre de año amargo

La situación extradeportiva se suma a un presente futbolístico complejo para "Felipao". El ex seleccionado nacional se vinculó a Barcelona SC a comienzos de 2025, pero su paso ha estado marcado por la escasa participación: solo jugó veinte partidos y anotó tres goles en la temporada.

Antes del crimen que enlutó al plantel, el exjugador de clubes como Manchester City, Inter de Milán y Lazio había insinuado su deseo de seguir ligado a la institución, ya sea en la cancha o como directivo. Sin embargo, el contexto de inseguridad y el dolor por la pérdida de su compañero parecen haber cambiado drásticamente sus prioridades y su futuro inmediato.