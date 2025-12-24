Representante destapó motivos que frenaron llegada de Renato Paiva a la U

La elección del nuevo entrenador de Universidad de Chile tuvo un desenlace rápido en las últimas horas con la confirmación de Francisco Meneghini, pero hasta hace poco el nombre de Renato Paiva corría con ventaja.

Tras quedar descartado, el entorno del técnico portugués decidió sacar la voz para aclarar qué fue lo que realmente impidió que el DT se pusiera el buzo azul.

En conversación con La Tercera, el representante del estratego, Mohamed Afzal, fue directo al grano y reconoció que el presupuesto fue la primera barrera. "Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero", sentenció el agente, quien procedió a desglosar las cifras que se manejaron en la mesa de negociación.

"El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta 1,1 millones. Pero, en general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno", detalló Afzal.

El quiebre en la comunicación

Sin embargo, el factor económico no fue lo único. El empresario reveló que la inestabilidad institucional de la concesionaria jugó un rol clave en el fracaso de la operación, acusando un corte abrupto en los diálogos durante el fin de semana.

"Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel Mayo y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo", confesó el representante.

Finalmente, Afzal expuso la razón administrativa que terminó por sepultar la opción del luso: "Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar el proyecto, así que nosotros tampoco insistimos", concluyó.