Josep Guardiola, exentrenador de Manchester City, FC Barcelona y Bayern Munich, reveló que rechazó una oferta para asumir la banca de la selección italiana debido a su intención de descansar tras 18 años de carrera como director técnico.

"Conversé con ellos. Es la primera vez que hablo de esto y me da vergüenza decirle no a un país como Italia. Es un gran honor para mí que hayan pensado en invitarme a entrenar a Italia, pero sentí que necesitaba parar. Si hubiesen hablado conmigo años antes, probablemente habría aceptado", señaló en el podcast del exfutbolista brasileño Romario.

El estratego español detalló que en julio pasado conversó con Paolo Maldini, entonces director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, y le comunicó su intención de alejarse de la actividad: "Necesitaba de más tiempo conmigo mismo. Fui entrenador por 18 años, entrenando a cada tres días. Llegó un momento en que dije: 'ufa'", explicó.