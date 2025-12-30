La programación del fútbol internacional para el primer fin de semana del 2026

El 2026 arranca la siguiente semana y con ello la acción del fútbol en Europa se mantiene activa. Tras los duelos por Año Nuevo, los partidos en las ligas de Francia, España, Inglaterra, Escocia y la Copa de Africa se mantendrán en disputa durante el primer fin de semana.

Revisa la agenda del fútbol internacional:

Viernes 2 de enero

Serie A

Cagliari vs. AC Milan, 16:45 horas. Unipol Domus.

Ligue 1

Toulouse vs. Lens, 16:45 horas. Stadium de Toulouse.

La Liga

Rayo Vallecano vs. Getafe, 17:00 horas. Estadio de Vallecas.



Sábado 3 de enero

Premier League

Aston Villa vs. Nottingham Forest, 09:30 horas. Villa Park.

Brighton vs. Burnley, 12:00 horas. American Express Stadium.

Wolves vs. West Ham, 12:00 horas. Molineux Stadium.

Bournemouth vs. Arsenal, 14:30 horas. Vitality Stadium.

Serie A

Como vs. Udinese, 08:30 horas. Estadio "Giuseppe Sinigaglia".

Genoa vs. Pisa, 11:00 horas. Estadio "Luigi Ferraris".

Sassuolo vs. Parma, 11:00 horas. Mapei Stadium.

Juventus vs. Lecce, 14:00 horas. Allianz Stadium.

Atalanta vs. AS Roma, 16:45 horas. Gewiss Stadium.

La Liga

Celta de Vigo vs. Valencia, 10:00 horas. Estadio de Balaídos.

Osasuna vs. Athletic Club, 12:15 horas. Estadio El Sadar.

Elche vs. Villarreal, 14:30 horas. Estadio "Manuel Martínez Valero".

Espanyol vs. FC Barcelona, 17:00 horas. Stage Front Stadium.

Ligue 1

AS Monaco vs. Lyon, 13:00 horas. Estadio "Luis II".

Niza vs. Estrasburgo, 15:00 horas. Allianz Riviera.

Lille vs. Rennes, 17:05 horas. Estadio "Pierre-Mauroy".

Copa Africa

Mali vs. Túnez, 16:00 horas. Mohammed V Stadium.

Scottish Premiership

Celtic vs. Rangers, 09:30 horas. Celtic Park.

Domingo 4 de enero

Premier League

Leeds Utd vs. Manchester Utd, 09:30 horas. Elland Road.

Everton vs. Brentford, 12:00 horas. Goodison Park.

Fulham vs. Liverpool, 12:00 horas. Craven Cottage.

Newcastle vs. Crystal Palace, 12:00 horas. St. James' Park.

Tottenham vs. Sunderland, 12:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Manchester City vs. Chelsea, 14:30 horas. Etihad Stadium.

Serie A

Lazio vs. Napoli, 08:30 horas. Estadio Olímpico de Roma.

Fiorentina vs. Cremonese, 11:00 horas. Estadio "Artemio Franchi".

Hellas Verona vs. Torino, 14:00 horas. Estadio "Marcantonio Bentegodi".

Inter de Milán vs. Bologna, 16:45 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".

La Liga

Sevilla vs. Levante, 10:00 horas. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Real Madrid vs. Real Betis, 12:15 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

Alavés vs. Real Oviedo, 14:30 horas. Estadio de Mendizorroza.

Mallorca vs. Girona, 14:30 horas. Estadi Mallorca Son Moix.

Real Sociedad vs. Atlético de Madrid, 17:00 horas. Reale Arena.

Ligue 1

Marsella vs. Nantes, 11:00 horas. Estadio Vélodrome.

Le Havre vs. Angers, 13:15 horas. Stade Océane.

Brest vs. Auxerre, 13:15 horas. Estadio "Francis-Le Blé".

PSG vs. Paris FC, 16:45 horas. Estadio "Parque de los Príncipes".

Copa Africa