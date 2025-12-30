Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional
La programación del fútbol internacional para el primer fin de semana del 2026
Las grandes ligas arrancan con todo el nuevo año.
El 2026 arranca la siguiente semana y con ello la acción del fútbol en Europa se mantiene activa. Tras los duelos por Año Nuevo, los partidos en las ligas de Francia, España, Inglaterra, Escocia y la Copa de Africa se mantendrán en disputa durante el primer fin de semana.
Revisa la agenda del fútbol internacional:
Viernes 2 de enero
Serie A
Ligue 1
La Liga
Sábado 3 de enero
Premier League
Serie A
La Liga
Ligue 1
Copa Africa
Scottish Premiership
Domingo 4 de enero
Premier League
Serie A
La Liga
Ligue 1
Copa Africa