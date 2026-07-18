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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Internacional
Marcador Virtual: Millonarios vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Sabado, 18 de Julio de 2026 - 🕑19:00 horas
Estadio El Campín de Bogotá
Millonarios
DT:
Fabián Bustos
-
-
-
Árbitro:
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Sabado, 18 de Julio de 2026 - 🕑19:00 horas
Estadio El Campín de Bogotá
Millonarios
DT:
Fabián Bustos
-
-
-
Árbitro:
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Fecha y hora
18/07/2026, 19:00 horas
Lugar
Estadio El Campín de Bogotá
Árbitro
Alineaciones
Millonarios
Colo Colo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Millonarios
Colo Colo
Tarjetas Amarillas
Millonarios
Colo Colo
Tarjetas Rojas
Millonarios
Colo Colo
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