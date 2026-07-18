Argentina esperó que pasara la tormenta y realizó su entrenamiento antes de la final del Mundial

La selección de Argentina esperó que pasara la tormenta en Nueva Jersey y si pudo realizar su entrenamiento, a diferencia de España, a un día de la final de la Copa del Mundo.

España y Argentina están separados por unos siete kilómetros en Morristown, pero la tormenta alteró la programación de los europeos, que decidieron cancelar.

Los trasandinos, en cambio, al ver como paraba la lluvia, esperaron y empezaron una hora más tarde de lo previsto, para no perderse esta última sesión de trabajos.

En la práctica, el técnico Lionel Scaloni repartió "pecheras" y armó dos equipos, lo que desató las especulaciones en Argentina sobre la oncena inicial que usará en la final contra España.

Según el protocolo del Mundial, que acata lo estipulado en Estados Unidos, si cae un rayo a menos de 13 kilómetros de la zona donde se ejercitan hay que esperar media hora en la que no deben caer rayos para poder reanudar la actividad. Si tras esa media hora vuelven a caer rayos, se reactiva el protocolo.

La final del Mundial 2026 será este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) y no está en riesgo, ya que no hay tormentas previstas para ese horario.