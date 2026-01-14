Marruecos superó a Nigeria en penales y alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones

En Marruecos están de fiesta, ya que el país organizador logró instalarse este miércoles en la final de la Copa Africana de Naciones tras igualar sin goles ante Nigeria y superarlo por 2-4 en la tanda de penales.

El encuentro en el Prince "Moulay Abdellah" Stadium estuvo cargado desde el inicio para el combinado anfitrión. Brahim Díaz (9') avisó primero para que luego Achraf Hakimi (35') y Noussair Mazraoui (39') tuviesen sus chances.

De cara al segundo tiempo las ocasiones amainaron, por lo que Abde Ezzalzouli fue el único que animó la acción en las porterías con dos tiros (52' y 83') que fueron detenidos por el meta Stanley Nwabali.

Llegado ya el alargue la tensión se mantuvo en el recinto marroquí, por lo que el marcador no se movió y todo debió definirse desde los doce pasos. Allí, Yassine Bounou detuvo los lanzamientos a Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi para meter a su país en la final ante Senegal.