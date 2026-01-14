Gobierno destacó despacho de ley que crea Sistema Nacional de Cuidados

El Gobierno destacó este miércoles desde el Congreso el despacho de la ley Chile Cuida, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), luego que el pleno del Senado respaldara el informe de la comisión mixta.

A través de sus redes sociales, el Presidente Gabriel Boric celebró que "hemos logrado aprobar la ley que consagra el Sistema Nacional de Cuidados que apoyará a miles de mujeres que trabajan cuidando a personas dependientes cuya labor durante demasiado tiempo no ha sido reconocida. Hoy lo es".

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó la trayectoria de esta política pública desde su inicio.

"Cuando la presidenta Michelle Bachelet presenta el proyecto Chile Crece Contigo, cuando en la primera pensión básica solidaria se reconoce que hay un trabajo no remunerado, cuando la misma senadora Pascual, siendo la primera ministra de la mujer junto a otras ministras, presenta también la política del sistema Servicio Nacional de Apoyos y Cuidados. Luego cuando durante el gobierno del presidente Piñera también esto se amplía y ahora la ampliación histórica que hemos tenido invirtiendo recursos en momentos de estrechez fiscal", sostuvo.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, señaló desde el Congreso que "al próximo gobierno le va a tocar dar implementación a esta ley, continuar con una política de Estado y esperamos que lo haga con la celeridad, la urgencia que requiere".

El proyecto pasará a control preventivo del Tribunal Constitucional y después podrá ser promulgado.