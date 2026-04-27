ONGs advierten que el Mundial se desarrollará en "un ambiente de miedo"

Representantes de varias ONG advirtieron que el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, puede desarrollarse "en un ambiente de miedo" debido a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, con posibles efectos para hinchas y periodistas que quieran asistir al torneo.

La directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, Minky Worden, sostuvo que el certamen debía ser el primero con un reglamento claro de Derechos Humanos y protección para trabajadores, hinchas, jugadores y comunidades. Sin embargo, apuntó que "la administración de EE.UU., con su brutal política de inmigración, sus medidas discriminatorias y sus amenazas a la libertad de prensa hace que el torneo corra el riesgo de ser definido como el torneo del miedo y la exclusión".

Según Human Rights Watch, miembros de comunidades migrantes que asistan a estadios o zonas de hinchas para apoyar a las selecciones de sus países de origen podrían quedar bajo la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Además, la organización alertó que hinchas de varios países no podrán ingresar a Estados Unidos por las restricciones de visados impuestas por la administración Trump.

La directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, Andrea Florence, cuestionó además la postura de la FIFA frente al escenario político en Estados Unidos. "La FIFA no ha hecho nada frente a la situación actual. Por el contrario, ha tratado de lavar su imagen dándole el así llamado Premio de la Paz", afirmó.

El debate también incluyó críticas al contexto posterior a los Mundiales de Rusia y Catar, calificados como sedes "problemáticas" en materia de derechos humanos. Christin Mihr, de Reporteros sin Fronteras en Alemania, afirmó que "veníamos de dos torneos problemáticos y esperábamos que este fuera distinto y entonces llegó la administración Trump", mientras Martin Endemann, de Football Supporters Europe, expresó su preocupación ante eventuales protestas cerca de los estadios.