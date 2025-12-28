Ousmane Dembélé se consagró como el mejor jugador en el Globe Soccer Awards 2025

Este domingo 28 de diciembre se realizó una nueva edición de los Globe Soccer Awards, premios en los cuales el delantero francés de PSG Ousmane Dembélé se llevó el mayor reconocimiento como mejor jugador de la temporada 2025.

En una categoría que disputó el reconocimiento junto a Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal, el galo se consagró tras una gran temporada en la cual se adjudicó la Champions League, la Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental junto a PSG.

Durante la ceremonia, Cristiano Ronaldo ganó el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

Además, Paul Pogba recibió un galardón por su retorno al fútbol, Andrés Iniesta fue reconocido por su carrera, Désiré Doué fue elegido como mejor jugador joven, Lamine Yamal como mejor delantero y valor joven de la liga española, Vitinha como mejor volante y Raphinha como mejor jugador de La Liga.

Asimismo, Portugal fue reconocido como mejor selección de la temporada, PSG como mejor equipo masculino y Barcelona como el mejor equipo femenino.