Peñarol presentó al reemplazante de Bryan Cortés para la próxima temporada

Peñarol presentó este jueves al reemplazante de Brayan Cortés para la temporada 2026: El experimentado arquero uruguayo Sebastián Britos, quien llega procedente de Universitario de Deportes de Perú.

Si bien Cortés fue titular indiscutido en la Copa Libertadores y en el Torneo de Clausura 2025 con Peñarol, el club aurinegro decidió no ejercer la opción de compra estipulada en el préstamo del chileno, cerca de sellar un préstamo a Argentinos Juniors tras decidir no jugar nuevamente para Colo Colo.

Britos viene de disputar 40 partidos con el conjunto peruano, donde registró 31 goles en contra y 17 vallas invictas, sumándose al regreso del golero Washington Aguerre.

Peñarol también sorprendió con la presentación del experimentado futbolista uruguayo, Abel Hernández, quien viene de lugar en Liverpool de Uruguay.