Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Tragedia en Portugal: Futbolista de 27 años falleció en pleno partido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del jugador del cuadro Moncarapachense, Nassur Bacem.

Una terrible noticia sacudió al fútbol de Portugal. El jugador Nassur Bacém, del club Moncarapachense, falleció a los 27 años tras desplomarse en pleno partido ante Imortal, correspondiente a la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve.

La causa de la repentina muerte fue un paro cardiorrespiratorio fulminante, por lo que no pudo ser reanimado a pesar de los esfuerzos del personal médico presente en el estadio, que utilizó desfibrilador y contó con la rápida intervención del Instituto Nacional de Emergência Médica que lo trasladó al Hospital de Faro.

Joao André vicepresidente de Moncarapachense relató lo sucedido: "El jugador dijo que se sentía mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue atendido de inmediato por nuestro equipo médico, que inició la reanimación y utilizó el desfibrilador. Luego llegaron los servicios de emergencia, pero no fue suficiente", comentó.

El club portugués emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que se despidió del jugador de 27 años: "Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y en todos aquellos que lo conocieron, dentro y fuera de la cancha. Fue un atleta, un amigo y una persona que siempre estará en nuestra familia".

En portada