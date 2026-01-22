Tragedia en Portugal: Futbolista de 27 años falleció en pleno partido
Se trata del jugador del cuadro Moncarapachense, Nassur Bacem.
Una terrible noticia sacudió al fútbol de Portugal. El jugador Nassur Bacém, del club Moncarapachense, falleció a los 27 años tras desplomarse en pleno partido ante Imortal, correspondiente a la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve.
La causa de la repentina muerte fue un paro cardiorrespiratorio fulminante, por lo que no pudo ser reanimado a pesar de los esfuerzos del personal médico presente en el estadio, que utilizó desfibrilador y contó con la rápida intervención del Instituto Nacional de Emergência Médica que lo trasladó al Hospital de Faro.
Joao André vicepresidente de Moncarapachense relató lo sucedido: "El jugador dijo que se sentía mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue atendido de inmediato por nuestro equipo médico, que inició la reanimación y utilizó el desfibrilador. Luego llegaron los servicios de emergencia, pero no fue suficiente", comentó.
El club portugués emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que se despidió del jugador de 27 años: "Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y en todos aquellos que lo conocieron, dentro y fuera de la cancha. Fue un atleta, un amigo y una persona que siempre estará en nuestra familia".