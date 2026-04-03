El cruce entre Jara y Macaya por caso Apablaza: "Lo tenía por alguien más responsable"

La excandidata presidencial Jeannette Jara arremetió en contra del senador de la UDI Javier Macaya luego de que sugiriera algún grado de participación de la exministra en la huida de Galvarino Apablaza en Argentina.

El pasado miércoles la justicia trasandina ordenó la detención del exguerrillero para extraditarlo a Chile, donde es acusado de ser el autor intelectual del senador Jaime Guzmán, fundador del gremialismo.

Sin embargo, la detención no fue extiosa debido a que la policía no lo encontró en su casa ubicada en Buenos Aires.

Ayer, el senador de la UDI planteó que el intento por detener a Apablaza due "muy público y con malas coincidencias". En Radio Infinita, Macaya sostuvo que "anduvo en Argentina Jeannette Jara visitando a Cristina Kirchner".

"Yo no estoy diciendo que esto haya significado alguna alerta diferente, pero fue muy público todo lo de Galvarino Apablaza, siempre, y particularmente la decisión de empujar la salida rápida", dijo entre líneas.

"¿Es en serio senador?", respondió en redes sociales la excandidata presidencial quien agregó que "a pesar de q tenemos pensamientos muy distintos, lo tenia por alguien más responsable".

La respuesta de Macaya no tardó en llegar: "Estimada Jeannette: Nunca la he acusado personalmente. Pero su partido ha defendido y relativizado a Galvarino Apablaza, responsable del asesinato de Jaime Guzmán, tratándolo como 'perseguido político'".

"Esa doble vara daña a Chile", añadió en X.

La situación de Apablaza en Argentina

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento a Apablaza del estatus de refugiado.

Ese estatus fue luego revocado, dando comienzo a un proceso judicial paralelo que está a la espera de una resolución definitiva, tras dos fallos en contra de Apablaza (el segundo en febrero pasado) y la presentación de un recurso extraordinario.

La firma de la orden de detención se da en la antesala de la visita del Presidente José Antonio Kast, a Buenos Aires el próximo lunes, donde tiene previsto reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, en el que será su primer viaje al extranjero desde su asunción el mes pasado.

Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país, se encuentra en libertad desde 2005.

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Apablaza integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mentor y referente de Kast, Jaime Guzmán fundó la UDI y fue el ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura y vigente hasta hoy, aunque con varias reformas. Guzmán fue senador por la UDI durante un año y murió a causa de un disparo con 44 años, el 1 de abril de 1991, ya en democracia.