Equipo asesor de Bachelet busca apoyos en Europa, Asia y África para la ONU

Excancilleres chilenos formaron un "equipo asesor" para buscar apoyos en el extranjero en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a liderar la ONU; despliegue que tendrá como objetivo los continentes de Europa, Asia y África.

Según El Mercurio, el grupo se compone de los otrora ministros de RR.EE. Ignacio Walker (exDC), José Miguel Insulza (PS), Juan Gabriel Valdés (PS), Alberto van Klaveren (cercano al PPD), Mariano Fernández (DC), Antonia Urrejola (independiente) y Heraldo Muñoz (PPD).

De ellos, el "vocero" será Muñoz, debido a su experiencia en Naciones Unidas al haber sido representante permanente de Chile ante la sede en Nueva York entre 2003 y 2010.

La postulación de Bachelet "aspira a ser -y de hecho cada vez más lo es- una candidatura de América Latina. Cuando hay una nominación que tiene el apoyo de México y de Brasil, que son los dos países más grandes de la región, se parece bastante a una candidatura de Latinoamérica", sostuvo el excanciller Walker.

Asimismo, quien fue el ministro de Relaciones Exteriores durante el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) reiteró que a la Secretaría General "le toca" ser liderada por la región y por una mujer, lo que, según él, es una "ventaja" para la expresidenta.

El pasado lunes, en un encuentro en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, Bachelet se reunió con los excancilleres y exsubsecretarios que conforman su "grupo asesor" y, desde Ñuñoa, comenzaron a desplegar la estrategia, junto a Brasil y México, para buscar el apoyo de otros países miembros de la ONU.

¿En qué países buscará apoyo el equipo asesor de Bachelet?

En África, según comenta el entorno de la exmandataria, el canciller brasileño, Mauro Viera, está buscando el respaldo de Sudáfrica, Kenia, Zambia, República Democrática del Congo, Angola y Mozambique, países que eventualmente pueden sumarse a la carrera de la expresidenta.

En Europa, los diplomáticos están intentando consolidar el respaldo de Noruega y Suecia, y uno que asoma con fuerza es España, debido a la afinidad ideológica entre su presidente, el socialista Pedro Sánchez, y la otrora alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

Otras naciones que figuran como posibles "aliadas" son Países Bajos, Bélgica, Alemania y Luxemburgo. Los diplomáticos también prevén que "Rusia no tendría ningún inconveniente" en sumarse.

Moscú es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -junto a Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido- cuyo estatus permite "vetar" a cualquiera de los aspirantes a la Secretaría General. Sin embargo, por el momento, y en esta etapa, el equipo de la exmandataria no estaría enfocado en esos países.

Aunque, cuando tengan una "base sólida" de apoyos, dialogarían con Francia o Reino Unido.

En este escenario, el excanciller Fernández señaló: "Yo sé que algunos gobiernos europeos presididos por mujeres van a acompañar a Bachelet. Nadie está diciendo nada todavía, pero nosotros estamos sondeando. Y ya sabemos que algunos apoyos importantes hay".

Por último, en Asia, aún no se ha priorizado obtener apoyo de China. No obstante, Bachelet tiene una buena relación con Beijing, que se reflejó en su último encuentro del 14 de octubre del año pasado con el canciller Wang Yi, que la definió como "una estadista de renombre mundial y una vieja amiga del pueblo chino".

De todos modos, desde el entorno de la otrora directora de ONU Mujeres señalan que el apoyo de importantes países de dicho continente ya estaría consolidado.

Si bien la gran mayoría de las naciones deciden a qué candidato respaldarán en la etapa final del proceso, en el equipo destacan que ya haya apoyos zanjados. De hecho, cercanos comentan que "el endoso de Brasil y México fue algo extraordinario".

Bachelet intervendrá ante la ONU desde el 20 de abril

El 20 de abril comenzarán, en la ONU, las intervenciones de los postulantes a la Secretaría General.

Allí, Bachelet se encontrará con los otros tres candidatos: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Rafael Grossi, nominado por Argentina y quien es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y Macky Sall, expresidenta de Senegal.

Luego, el día 21 será el turno de la exmandataria en los "diálogos interactivos", donde deberá presentar ante la Asamblea General su programa para liderar la entidad multilateral. Para ello, sus colaboradores aseguran que Brasil y México la están ayudando en la confección de la presentación.

Hasta esa fecha, Bachelet estaría en Chile. Sin embargo, desde su entorno confirman que hay una gran posibilidad de que viaje a Europa antes de instalarse en Nueva York.