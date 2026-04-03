Primer balance de Semana Santa cifra dos fallecidos y menor éxodo vehicular de lo esperado

Carabineros hizo el primer balance vehicular en este inicio de Semana Santa, que cifró dos fallecidos por accidentes y un menor éxodo automovilístico de lo esperado.

De acuerdo con el reporte, este Viernes Santo 162 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana a distintos lugares del país, cuando se esperaba que el número fuera mayor a los 180 mil.

Además, se han registrado hasta ahora 32 siniestros viales a nivel nacional, donde hubo más de 10 personas lesionadas de diversa consideración y se contabilizaron dos fallecidos.

Los decesos se registraron en la propia RM y en la Región de Antofagasta, marcando así un aumento respecto al año 2023, cuando sólo una persona perdió la vida el primer día de Semana Santa, que en ese entonces fue un jueves.

Casi 30 condutores detenidos por consumo de alcohol o drogas

Además, "como institución desplegamos servicios preventivos a nivel nacional que nos permitió controlar y fiscalizar a más de 13.500 conductores", dijo el general Víctor Vielma, jefe de la zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.

De la cifra, se tomaron más de 2.900 exámenes, y como resultado se detuvieron -hasta el momento- a 21 personas bajo los efectos del alcohol y siete bajo los efectos de las drogas.

Respecto a las infracciones de tránsito, se contabilizan por ahora más de 300, que en su mayoría son a raíz de exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y el no uso del sistema de retención infantil.

Se estima que, en total, 450.000 vehículos salgan de la capital durante los cuatro días de Semana Santa, y que el retorno se concentre el domingo entre las 14:00 y las 21:00 horas.