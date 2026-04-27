[VIDEO] ¡Una locura! El insólito festejo de Racing de Montevideo en plena carretera

Una alocada situación se vivió este fin de semana en Uruguay cuando el plantel de Racing de Montevideo protagonizó un festejo que rápidamente se volvió viral en redes sociales tras consagrarse campeones del Torneo Apertura de una manera tan accidentada como emocionante.

Todo comenzó en la cancha, donde el equipo "cervecero" cumplió con su parte al vencer como visitante a Cerro Largo en la ciudad de Melo. Sin embargo, la vuelta olímpica no dependía solo de ellos: necesitaban que Peñarol tropezara en su respectivo encuentro para asegurar matemáticamente la corona.

Con la tarea hecha, la delegación de Racing se subió al bus para emprender el largo viaje de regreso a Montevideo. Fue en medio del trayecto, siguiendo las acciones por radio y celulares, que llegó la noticia que paralizó el corazón de los jugadores: el "Manya" había caído, transformando automáticamente a Racing en el nuevo monarca del fútbol uruguayo.

¿La reacción? Lejos de esperar a llegar a la capital, el plantel le pidió al chofer que detuviera la máquina a un costado de la carretera. En plena ruta, entre campos y bajo el asombro de quienes circulaban por el lugar, los jugadores se bajaron, sacaron banderas, prendieron bengalas y se pusieron a saltar y cantar en medio del pavimento.

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