El especial mensaje que Emilio Amavisca le dejó a Iván Zamorano

El exfutbolista español Emilio Amavisca le dedicó un especial mensaje al exgoleador chileno Iván Zamorano, luego de reencontrarse en un partido de veteranos de Real Madrid, club donde ambos compartieron plantel y construyeron una cercana amistad.

Amavisca publicó una fotografía junto a Zamorano con la camiseta "merengue" y escribió: "Da igual que pasen los años, los sentimientos valen mucho más", frase que reflejó el vínculo que mantienen desde su paso por el primer equipo de Real Madrid.

El propio "Bam Bam" también compartió registros del encuentro y destacó el valor de volver a jugar junto a excompañeros del cuadro español. En una de sus publicaciones escribió: "Qué lindo volver a jugar con ustedes", junto a imágenes con Amavisca y otros históricos del club.

Zamorano y Amavisca coincidieron en una etapa recordada por los hinchas madridistas, en la que ambos fueron parte de importantes éxitos deportivos y consolidaron una relación que volvió a quedar de manifiesto en este reencuentro de veteranos.