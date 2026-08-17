Kylian Mbappé protagonizó un tenso cruce en amistoso de Real Madrid ante Schalke

Kylian Mbappé tuvo un tenso cruce en el triunfo 3-0 de Real Madrid ante Schalke 04, en un amistoso de pretemporada disputado este domingo en el Veltins Arena, con una brusca reacción contra el defensa bosnio Nicola Katic.

En la jugada, Mbappé intentó hacer un túnel al zaguero, pero no le resultó y el jugador del cuadro alemán recuperó el balón.

Tras no poder concretar el lujo, el jugador balcánico chocó con su hombro a Mbappé, quien reaccionó con un fuerte empujón, el cual fue sancionado con tarjeta amarilla a los 40' del cotejo.

El atacante jugó solamente el primer tiempo del partido, abriendo la cuenta a los seis minutos, anotación que fue sucedida por los tantos de Dean Huijsen (20') y Carlos Espí (56'), quien ingresó por "Donatello".

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