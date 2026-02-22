Deportes La Serena criticó al arbitraje: "Nos hemos visto gravemente perjudicados"

Deportes La Serena, por medio de un comunicado del club y otro del plantel profesional, criticó con dureza al arbitraje nacional y denunció que ha sido "gravemente perjudicado" por los errores de los jueces en las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera.

En el comunicado de los jugadores, el plantel señaló que los errores arbitrajes "han influido directamente en los resultados".

"Nos han cortado jugadas claras y legales de gol por decisiones apresuradas que debieron dejarse seguir", argumentó el plantel.

"En acciones de ataque nos han cobrado fueras de juegos que no eran, cortando la jugada y levantando la bandera sin respetar el "esperar y ver". No nos han cobrado penales por offsides previos que no existieron. Nos anularon un autogol del rival por una supuesta salida del balón que ninguna imagen muestra. Han expulsado a compañeros por jugadas que no eran para roja. Incluso nos detuvieron una jugada antes de que el balón entrara al arco por un foul que no existió", detalló el plantel.

Finalmente, reclamaron un error arbitral de este domingo del juez José Cabero en el empate ante U. de Concepción.

"En el último partido, nos anularon un gol por un fuera de juego donde la línea fue tirada a la mitad de la espalda del penúltimo rival", destacó el plantel.

"Respetamos el trabajo de los árbitros. Pero también exigimos respeto por el nuestro. Esto genera molestia, preocupación y daña la justicia del campeonato", cerró el plantel, con un mensaje final: "Ya basta".

El club respaldó la postura del plantel

El club, por su parte, publicó un comunicado para respaldar la postura de los jugadores.

"Lo más grave es que varios de estos hechos corresponden a fallas de procedimiento: aplicación incorrecta del protocolo, decisiones apresuradas y critertios que no se ajustan a lo establecido", indicó el club.

La Serena también indicó que sus preocupaciones por el arbitraje "fue planteada el año pasado" y "sin embargo, no hemos visto mejora alguna. Por el contrario, los errores graves se mantienen".

"Creemos en el respeto y en la mejora del arbitraje, pero también defendemos la justicia deportiva. Nuestro compromiso es competir con profesionalismo. Exigimos lo mismo para nuestro club", sentenció La Serena.