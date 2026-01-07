Deportes La Serena oficializó la continuidad de Angelo Henríquez para el 2026

Deportes La Serena aseguró una pieza clave para su estructura ofensiva de cara a la temporada 2026. A través de sus canales oficiales, el elenco de la Región de Coquimbo comunicó este miércoles la renovación del delantero Angelo Henríquez.

El atacante, con pasado en Universidad de Chile y Manchester United, llegó a un acuerdo para extender su estadía en el Estadio La Portada, convirtiéndose en uno de los referentes del plantel que buscará el protagonismo en el torneo este año.

"El delantero seguirá defendiendo al 'granate', aportando experiencia, compromiso y goles al equipo", destacó la institución en su anuncio en redes sociales, valorando el aporte del jugador de 31 años.

Con la confirmación de Henríquez, el conjunto serenense continúa armando su plantel, asegurando cuota de gol y jerarquía para afrontar los desafíos deportivos que se avecinan en el calendario.

Esta noticia se suma a la permanencia del volante Jeisson Vargas, que fue oficializada el martes.