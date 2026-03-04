Senador Matías Walker: Terminamos con esta anomalía que los representantes sean dueños de los clubes

El senador Matías Walker (Demócratas), líder del proyecto que reforma la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, conversó con Cooperativa Deportes sobre la aprobación conseguida en el Senado este miércoles y recalcó el fin de varias "anomalías" en el fútbol chileno.

"Terminamos con los conflictos de interés, terminamos con la multipropiedad, con esta anomalía que los representantes eran dueños de los clubes y eventualmente de la selección chilena, porque no está separada la Federación de la Liga", explicó Walker.

En la misma línea, explicó que esta reforma la Ley SADP permitirá "conocer quienes son los dueños de los clubes, los beneficiarios finales, separar la federación de la liga, profesionalizar la liga, hacer más transperente todos los procesos de fiscalización".

Walker también explicó el siguiente paso del proyecto: "Si la Cámara Baja aprueba los cambios que introdujo el Senado, se transforma en Ley de la República, y eso es muy importante, porque era el objetivo que todos teníamos".

Si no es aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto se irá a comisión mixta.

Walker, además, apuntó a la "desinformación" que provocaron dirigentes del fútbol en otras federaciones.

"El Comité Olímpico (COCH) jamás se manifestó en contra del proyecto, porque entendía que la ley de federaciones rige para todos los deportes. La anomalía era que no regía para el fútbol, y ahora va a regir", precisó Walker.

"Con esto, la Federación va a poder recibir recursos públicos para el fútbol joven y el fútbol femenino, por ejemplo", agregó.

Walker recordó que el proyecto estuvo "atrapado" en el Senado por ocho años, agradeció al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Deporte, Jaime Pizarro, e hizo un llamado al gobierno entrante de José Antonio Kast, para "mantener la discusión inmediata de este proyecto, para que se apruebe, se ratifique en la Cámara de Diputados. Sabemos que va a tener una nueva composición, pero hay varios diputados de la Comisión de Deportes que van a seguir en la próxima legislatura, conocen el proytecto y van a ayudar a ratificarlo".

Por último, explicó la transparencia que se exigirá a los dueños de los clubes: "Se puede adquirir un club a traves de sociedades, pero se tiene que informar quien es la persona natural que es dueña de una sociedad o un fondo de inversiones. Si entregan información falsa, es un delito, con sanciones que aplicará el IND y la CMF".