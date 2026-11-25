Bayern Munich entregó su respaldo al mediocampista alemán Jamal Musiala, en medio de días de tensión por las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeness, quienes cuestionaron el rendimiento del futbolista en relación con su elevado salario.

Tras una reunión con los representantes del jugador, el conjunto bávaro señaló mediante un comunicado que "la salud del jugador tiene prioridad para las dos partes" y enfatizó que "Jamal Musiala tiene pleno apoyo en su camino".

El seleccionado alemán padece una disfunción neurológica que se hizo pública luego de sufrir desvanecimientos durante algunos partidos amistosos. De acuerdo con informaciones de la prensa alemana, el futbolista sufrió un nuevo episodio la semana pasada, cuatro días antes de reaparecer frente a Colonia tras superar una lesión muscular.

La situación también generó cuestionamientos respecto a cuándo tuvo conocimiento de sus problemas neurológicos, considerando que en 2025 firmó un contrato hasta 2030 que, según cifras extraoficiales, contempla un salario anual de 25 millones de euros.

Bayern Munich y los representantes de Musiala aclararon que el primer examen médico por sus desvanecimientos se realizó el 22 de abril de 2025, en acuerdo con el club.