El legendario portero alemán Manuel Neuer, campeón del mundo en Brasil 2014 y guardameta con más partidos en Copas del Mundo, anticipó que su carrera profesional llegará a su fin al término de la presente temporada con Bayern Munich.

"No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano -europeo-. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda", expresó el arquero de 40 años durante un encuentro con un grupo de aficionados del elenco bávaro.

Neuer, quien sufrió diversas lesiones durante la presente campaña, también destacó el rendimiento de su suplente, Jonas Urbig, y aseguró que "el Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años".

El experimentado guardameta acumula 13 títulos de la Bundesliga, ocho de la Copa de Alemania y dos de la Liga de Campeones (2013 y 2020), además de la corona mundialista que conquistó con la selección alemana en 2014 y el Campeonato Europeo sub 21 de 2009.