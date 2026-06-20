Manuel Neuer se convirtió en el portero con más partidos en Mundiales

Manuel Neuer agrandó este sábado su leyenda al alcanzar los 21 partidos en Copas del Mundo, más que ningún otro guardameta en la historia del torneo gracias a su titularidad en el partido de Alemania ante Costa de Marfil por el Grupo E que se está disputando en el Toronto Stadium.

A los 40 años, el capitán de Bayern Munich superó al francés Hugo Lloris, con quien compartía hasta ahora el récord de 20 encuentros después de igualar esa marca en la goleada alemana por 7-1 ante Curazao en el debut del equipo de Julian Nagelsmann en el Mundial de Norteamérica.

El dato encierra algo más que longevidad, debido a que Neuer está disputando su quinta Copa del Mundo, tras Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, volviendo a ocupar el centro de la escena después de casi dos años sin jugar con el combinado teutón.

Además, con 40 años y 79 días, se convirtió en el futbolista alemán de mayor edad en disputar un encuentro del certamen, por delante de Lothar Matthäus.

Su regreso no fue un trámite, ya que el guardameta había anunciado su retiro de la selección tras la Eurocopa de 2024, pero Nagelsmann lo recuperó para la cita planetaria y le devolvió la titularidad, en una decisión que desplazó a Oliver Baumann y reabrió el debate sobre el peso de la experiencia, la jerarquía y el rendimiento reciente.

El propio Neuer ha presentado este torneo como una última gran oportunidad. "Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez aquí", dijo antes de la competición, en una frase que resume el tono de su vuelta: más ambición que nostalgia.

Su legado, sin embargo, quedó fijado mucho antes del récord. En Brasil 2014, especialmente en el partido de octavos de final contra Argelia, Neuer llevó al extremo la figura del portero líbero, al salir una y otra vez lejos de su área para cortar ataques.

Aquella actuación redefinió el papel del guardameta moderno y acompañó a Alemania hasta el título mundial.

Doce años después, ya no es el guardameta físicamente dominante de entonces, pero conserva una autoridad difícil de medir. En su país se habla de su "aura", de la calma que transmite y de su capacidad para ordenar al equipo desde atrás.