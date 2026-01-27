Angel Romero encamina su fichaje en Boca Juniors

El mercado de pases en Argentina se movió con fuerza en las últimas horas. El delantero paraguayo Angel Romero aterrizó la madrugada de este martes en Buenos Aires para iniciar la revisión médica, paso previo indispensable para estampar su firma como nuevo jugador de Boca Juniors, convirtiéndose en el primer refuerzo del club para la temporada 2026.

El atacante de 33 años se presentó en una clínica de la capital trasandina para cumplir con los estudios de rutina. De no mediar inconvenientes, sellará su vínculo con la institución "Xeneize" hasta diciembre de 2026, con una opción de extenderlo por una temporada más.

En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, el futbolista no ocultó su entusiasmo. "Vengo a aportar lo mío para poder ver a Boca Juniors campeón", expresó a la prensa. Además, destacó la influencia del presidente del club en su decisión: "Fue todo muy fácil. Viniendo de Román (Juan Román Riquelme) y de Boca Juniors, seduce mucho al jugador. Seduce siempre jugar en Boca".

Romero llega en condición de jugador libre tras su paso por Corinthians de Brasil. Respecto a su estado actual, fue sincero al reconocer que necesita trabajo físico. "Físicamente me siento muy bien, pero me falta un poco de ritmo de juego. Estuve casi un mes parado y trataré de ponerme a punto lo más rápido posible", comentó.

El apellido Romero no es nuevo en La Boca, ya que su hermano Óscar Romero defendió esos colores entre 2022 y 2023. Ahora, Ángel se pondrá bajo las órdenes del técnico Claudio Úbeda para afrontar la competencia local, donde el equipo viene de vencer por 1-0 a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Apertura y se prepara para visitar este miércoles a Estudiantes de La Plata.