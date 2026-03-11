Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.2°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Boca Juniors sumó un nuevo tropiezo tras igualar con San Lorenzo en La Bombonera

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Lorenzo este miércoles en La Bombonera por la novena fecha del Torneo de Apertura de Argentina y sumó su cuarto empate en los últimos cinco partidos. El chileno Williams Alarcón permaneció en el banco de suplentes del Xeneize, ya que el técnico Úbeda solo utilizó una de las cinco modificaciones disponibles. El tanto de los locales lo marcó Santiago Ascacibar a los 55 minutos; y el empate del "Ciclón" fue obra de Gregorio Rodríguez a los 65'.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados