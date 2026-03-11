Boca Juniors igualó 1-1 ante San Lorenzo este miércoles en La Bombonera por la novena fecha del Torneo de Apertura de Argentina y sumó su cuarto empate en los últimos cinco partidos. El chileno Williams Alarcón permaneció en el banco de suplentes del Xeneize, ya que el técnico Úbeda solo utilizó una de las cinco modificaciones disponibles. El tanto de los locales lo marcó Santiago Ascacibar a los 55 minutos; y el empate del "Ciclón" fue obra de Gregorio Rodríguez a los 65'.

