[VIDEO] Brayan Cortés tuvo atajadas claves en el empate de Argentinos Juniors ante Rosario Central

Argentinos Juniors, que contó con la titularidad de Brayan Cortés y el ingreso desde la banca de Iván Morales, no logró pasar del 0-0 en su duelo ante Rosario Central, que tuvo a Vicente Pizarro, por la fecha 10 del torneo Apertura de la liga argentina.

En un parejo compromiso disputado en el Estadio "Diego Armando Maradona", el portero de La Roja fue quien más se lució al contabilizar cuatro atajadas en total, manteniendo por quinta vez su arco en cero durante la temporada.

Con este resultado, el "Bicho" se ubicó noveno con 10 puntos antes de visitar a Tigre el domingo 15 de marzo. En tanto, los rosarinos marchan terceros con 15 unidades previo a su duelo con Banfield en la misma jornada.