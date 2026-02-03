Brayan Cortés entregó su arco en cero en empate de Argentinos Juniors

El arquero chileno Brayan Cortés evidenció su buen inicio con la camiseta de Argentinos Juniors al entregar su portería en cero en el empate sin goles del equipo ante Belgrano de Córdoba en duelo válido por la tercera fecha del Apertura argentino.

El portero nacional tuvo un correcto cometido y suma ya tres porterías invictas. Pese a ello, el equipo no funciona ofensivamente y solo suma un gol.

Ello tiene al equipo de la Paternal con cinco puntos en la sexta posición del Grupo B a la espera de jugar ante Racing el próximo fin de semana.