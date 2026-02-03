Síguenos:
Avisos Legales
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Brayan Cortés entregó su arco en cero en empate de Argentinos Juniors

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno aún no recibe goles en la Liga de Argentina.

Brayan Cortés entregó su arco en cero en empate de Argentinos Juniors
El arquero chileno Brayan Cortés evidenció su buen inicio con la camiseta de Argentinos Juniors al entregar su portería en cero en el empate sin goles del equipo ante Belgrano de Córdoba en duelo válido por la tercera fecha del Apertura argentino.

El portero nacional tuvo un correcto cometido y suma ya tres porterías invictas. Pese a ello, el equipo no funciona ofensivamente y solo suma un gol.

Ello tiene al equipo de la Paternal con cinco puntos en la sexta posición del Grupo B a la espera de jugar ante Racing el próximo fin de semana.

