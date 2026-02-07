Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.2°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Brayan Cortés perdió su invicto en derrota de Argentinos Juniors

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero nacional fue titular en la caída ante Racing Club.

Brayan Cortés perdió su invicto en derrota de Argentinos Juniors
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero chileno Brayan Cortés vio vulnerado por primera vez su arco con la camiseta de Argentinos Juniors en la caída que el cuadro de la Paternal sufrió por 1-2 ante Racing Club en duelo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Argentina.

El arquero nacional fue titular y en el primer tiempo sufrió con los goles de Tomas Conechny (20') y Santiago Solari (44').

En el segundo tiempo, el "Bicho" logró el descuento a través de Erik Godoy (47'), pero resultó insuficiente para Argentinos, elenco que queda con cinco puntos en la octava posición del Grupo B.

En otro partido, el mediocampista nacional Vicente Pizarro fue titular y jugó los 90' en el empate 1-1 de Rosario Central como visitante ante Aldosivi.

Ignacio Ovando (4') abrió la cuenta para el elenco canalla y Nicolás Cordero marcó para los locales (87').

Con este resultado el equipo que dirige Jorge Almirón llegó a los cinco puntos y es sexto en el Grupo B.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada