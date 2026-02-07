Brayan Cortés perdió su invicto en derrota de Argentinos Juniors

El portero chileno Brayan Cortés vio vulnerado por primera vez su arco con la camiseta de Argentinos Juniors en la caída que el cuadro de la Paternal sufrió por 1-2 ante Racing Club en duelo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Argentina.

El arquero nacional fue titular y en el primer tiempo sufrió con los goles de Tomas Conechny (20') y Santiago Solari (44').

En el segundo tiempo, el "Bicho" logró el descuento a través de Erik Godoy (47'), pero resultó insuficiente para Argentinos, elenco que queda con cinco puntos en la octava posición del Grupo B.

En otro partido, el mediocampista nacional Vicente Pizarro fue titular y jugó los 90' en el empate 1-1 de Rosario Central como visitante ante Aldosivi.

Ignacio Ovando (4') abrió la cuenta para el elenco canalla y Nicolás Cordero marcó para los locales (87').

Con este resultado el equipo que dirige Jorge Almirón llegó a los cinco puntos y es sexto en el Grupo B.