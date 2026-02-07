La Pintana: Gran incendio afectó a laboratorio de la Universidad de Chile

Un incendio afectó la noche de este sábado al edificio de la Facultad de ciencias veterinarias y agronomía de la Universidad de Chile, ubicado en la capitalina comuna de La Pintana.

Hasta el lugar concurrieron al menos 10 compañías de Bomberos, que trabajaron para controlar la emergencia y evitar su propagación a otras dependencias del recinto.

"Carabineros recibe un comunicado de un incendio que se gesta acá en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Chile. Un incendio el cual ya se encuentra controlado, no extinto. No se mantienen personas lesionadas y tampoco habría afectación de ningún animal de la facultad", afirmó el teniente Paulo Villagra.

Asimismo precisó que "se trata de un laboratorio que en su interior mantenía químicos, desconocemos cantidades, pero sabemos que son elementos como etanol, ácido nítrico y otros químicos propios de las labores que se desarrollan acá".

La superficie afectada por las llamas abarcó aproximadamente 200 metros cuadrados, lo que corresponde al "diámetro aproximado que tiene el laboratorio".

El origen y las causas del fuego quedaron bajo investigación mientras se realiza también la evaluación de daños en el edificio afectado.