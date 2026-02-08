"¿No se arriesga Chile a un bochorno?": Derecha arremete contra candidatura de Bachelet a la ONU

La postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) siegue generando roces en el mundo político chileno, con una mirada de derecha crítica y una de izquierda de respaldo.

Voces opositoras han señalado que la propuesta, en lugar de buscar un consenso unificador, parece favorecer únicamente a la izquierda política del país, siendo uno de los puntos centrales de molestia en la figura de Donald Trump y la política exterior estadounidense.

"Trump, como presidente de Estados Unidos, tiene posibilidad de vetar cualquier candidatura. ¿No se arriesga Chile a un bochorno de que el gobierno de Estados Unidos vete la postulación de Bachelet? Dejémosle al próximo gobierno, al gobierno entrante, esa facultad", analizó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Mientras que su par Andrés Romero (Partido Republicano) afirmó que "el Presidente Boric ha sido un pésimo promotor de esta candidatura al tener una serie de declaraciones muy desafortunadas en contra del presidente Donald Trump".

"Lo que va a corresponder en su minuto es determinar si la candidatura de Michelle Bachelet es una candidatura viable", puntualizó.

Desde el oficialismo, en tanto, hace un llamado al futuro gobierno, liderado por José Antonio Kast, a mostrar grandeza y priorizar los verdaderos intereses nacionales. (FOTO: ATON)

La defensa del oficialismo a Bachelet

En contraste, el oficialismo expresó una visión de aprobación y respaldo firme a la postulación de Bachelet, destacando su vasta trayectoria y su reconocido historial internacional.

"Espero que la oposición, cuando sea gobierno a partir del 11 de marzo, respalde la candidatura de Michelle Bachelet. José Antonio Kast va a tener el camino de privilegiar los intereses del país o simplemente el camino de la pequeñez. Yo espero que tome el primero", dijo el diputado Leonardo Soto (PS).

La exjefa de Estado tiene programado reactivar su agenda global en los próximos meses. (FOTO: ATON)

En tanto, el parlamentario Boris Barrera (PC) argumentó que esta bullada candidatura "debieran tomarla como un desafío de Estado más que del punto de vista ideológico, así que sin duda que creo que Michelle Bachelet es una de las mejores opciones, no solamente como candidata de Chile, sino que como candidata dentro de todos los nombres que se han visto de otros países".

La decisión final sobre quién ocupará el cargo del actual secretario general de la ONU, António Guterres, se tomará a finales de este año.

En el intertanto, la otrora jefa de Estado tiene previsto reactivar su agenda internacional, participando desde marzo en las sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de la ONU en Nueva York.