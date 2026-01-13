Con Galdames y Millán de titulares: Independiente venció a Peñarol en práctica a puertas cerradas

Una jornada intensa de fútbol vive Independiente en su pretemporada en Uruguay. Durante la mañana de este martes, el elenco de Avellaneda disputó un amistoso a puertas cerradas frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, logrando una victoria por 2-1. El encuentro sirvió para que el entrenador Gustavo Quinteros diera rodaje a un equipo alternativo, realizando un total de diez cambios durante el desarrollo del juego, que se dividió en dos tiempos de 30 minutos.

En el once inicial destacó la presencia del volante chileno Pablo Galdames y del joven talento Lautaro Millán. Por su parte, el seleccionado nacional Felipe Loyola no vio acción en este turno, ya que fue reservado para el compromiso estelar de la jornada.

Los goles del triunfo para el "Rojo" llegaron a través de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, quienes ingresaron en la segunda parte del ensayo.

La actividad no se detiene para Independiente, ya que esta noche, a partir de las 21:00 horas, enfrentará a Everton en el marco de la Serie Río de La Plata. Para este compromiso, tras vencer a Alianza Lima el sábado pasado, se espera que Quinteros utilice a la mayoría de sus titulares.

La probable formación del "Rojo" para medirse ante los viñamarinos contaría con fuerte presencia chilena y nacionalizada: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez (o Juan Fedorco), Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.