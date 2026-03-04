Costas y el debut de Damián Pizarro en Racing: Para ser su primer partido, lo hizo correctamente

Luego del debut de Damián Pizarro con Racing en el triunfo por la cuenta mínima ante Atlético Tucumán, en el que el chileno brindó una asistencia, Gustavo Costas, entrenador de la "Academia" valoró el rendimiento del atacante nacional.

"Le pedí que si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien. Le falta todavía, tiene que dar más, mucho más, pero para ser su primer partido y hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente", comentó el técnico trasandino.

En esa línea, el estratega destacó los aspectos positivos en el juego del exColo Colo. "Buena presentación. Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien la pelota.

Costas también explicó la conversación previa que sostuvo con el atacante antes del compromiso. "Lo vi bien. Yo le dije que capaz que no era para ponerlo de entrada en el partido, porque él viene sin ritmo futbolístico".

"Pero le dije que eligiera si va al banco o de entrada, porque capaz que lo llevas al banco y ¿qué pasa después? Capaz que el partido se da de una manera y lo pones diez o cinco minutos", añadió.