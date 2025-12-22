Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

Diego Rubio apareció en el radar de elenco argentino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno está muy cerca de cerrar su fichaje en Instituto.

Diego Rubio apareció en el radar de elenco argentino
El delantero chileno Diego Rubio se transformó en opción de refuerzo para Instituto de Córdoba, de la Primera División argentina.

De acuerdo a lo publicado por el periodista especializado en el cuadro cordobés, Ignacio Castellano, Rubio tiene un acuerdo verbal con el equipo luego de salir libre de Austin FC, de la MLS.

Según la misma fuente, el atacante nacional aparece como una de las principales opciones para potenciar la ofensiva del cuadro argentino, aunque aclaró que la operación aún no está sellada dado que el equipo argentino debe resolver el tema de los cupos extranjeros.

En su última temporada Rubio sumó 27 partidos y anotó dos goles.

