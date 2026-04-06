"Es un amor irracional": Futbolista argentino rompe tabúes y presentó públicamente a su novio

El fútbol argentino vivió un momento histórico luego de que Ignacio Lago, delantero de 23 años y actual referente de Colón de Santa Fe, se convirtiera en el primer futbolista profesional activo en Argentina en presentar públicamente a su novio, rompiendo con años de conservadurismo en el deporte rey.

El hecho ocurrió durante una entrevista con el canal oficial de YouTube del "Sabalero". En medio de la conversación, la producción sorprendió al atacante con un video de su pareja.

"Espero que te haya gustado la sorpresa; quiero agradecerte por la excelente persona y el profesional que eres", expresó el joven en el clip, cerrando con un agradecimiento especial por defender los colores del equipo santafesino.

Visiblemente emocionado, el exjugador de Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan no evitó el tema y respondió con total naturalidad, destacando la intensidad de su vínculo sentimental.

"Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", confesó Lago ante las cámaras.

El delantero admitió que no esperaba el gesto público de su pareja: "Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", añadió.

Si bien el registro audiovisual data de mayo pasado, fue en las últimas horas cuando el video se volvió viral en redes sociales, generando una ola de comentarios positivos y celebrando la valentía del goleador por visibilizar su orientación sexual en un ambiente históricamente hostil para la comunidad LGBTQ+.

Con este gesto, Lago marca un precedente en el fútbol profesional masculino de Argentina, donde hasta ahora ningún jugador de primera o segunda división en actividad había hablado abiertamente sobre su relación con otro hombre.

En lo deportivo, Ignacio Lago sigue siendo pieza clave en el esquema de Colón, que lucha por retornar a la máxima categoría del fútbol argentino.