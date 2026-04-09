Rector de la U. Austral: "Siento mucha rabia y vergüenza" por agresión a ministra

El rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, condenó la agresión que sufrió el miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el establecimiento que él encabeza y adelantó que este jueves se iniciará una investigación para sancionar a alumnos que pudieron estar involucrados, los que arriesgan castigos que van desde la amonestación hasta la expulsión.

La secretaria de Estado concurrió al Aula Magna de la sede de Valdivia de este plantel educacional con el fin de inaugurar el año académico, oportunidad en la que enfrentó protestas de los estudiantes. Y el problema se profundizó cuando terminó el acto y la autoridad fue insultada y rociada con líquido. Tras ello el Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables.

En El Diario de Cooperativa, el rector afirmó sentir "mucha rabia y vergüenza por lo que pasó. Estoy muy afectado por lo que esto que pasó a la ministra de Ciencia que es una persona con una notable disposición para dialogar. Su visita se empañó con una agresión irracional que no es propia de la historia de la Universidad Austral de Chile".

Ante la declaración del Centro de Alumnos, que apuntó contra las políticas del Gobierno como razón para este ataque, el jefe académico planteó que "no comparto la declaración de los estudiantes. Nadie se merece eso en ningún momento de nuestra historia política. La democracia tiene canales para viabilizar las diferencias. No puedo compartir eso, no puedo estar del lado de la justificación de este acto".

Además contó que "la ministra se reunió con tres voceras. Se gestionó que se pudiera retirar como llegó, en un espacio de diálogo académico", lo que no fue posible por la agresividad de los manifestantes.

Acerca de las medidas de seguridad, el rector Montecinos expuso que "somos una universidad y dispusimos de todo el personal de seguridad de que se dispone para este tipo de eventos, que son los guardias de la universidad. Como universidad yo no puedo disponer de escolta de la ministra ni de policía; yo soy rector de la universidad".

En el mismo tema descartó versiones acerca de su negativa a que entrara la policía: "Desmiento que se negara el ingreso de Carabineros. Nadie me llamó. Ni el general ni nadie de Carabineros. Estuve dialogando con los estudiantes, con la ministra. No recibí un llamado de Carabineros para entrar. Queríamos resolver esto de la forma académica. La ministra también quería eso. Es una persona tan noble que se disculpó por el problema que nos generó y le dije que no tenía que disculparse".

Y de cara a las medidas que se podría tomar contra los responsables de la agresión apuntó que "vamos a aplicar el reglamento de deberes y derechos de la universidad y vamos a colaborar con la investigación de la Fiscalía. El reglamento establece que se puede ir desde amonestación, suspensión y hasta la expulsión. Pero primero debemos iniciar la investigación hoy". Además dijo que "pudo haber gente que no era de la universidad", los que escapan de sanciones académicas.

Cabe mencionar que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó en Radio Duna esta jornada que ya ha identificado a tres líderes estudiantiles como partícipes de los hechos, y apuntó al deber de garantizar medidas de seguridad en la casa de estudios para autoridades de Gobierno.

Asimismo, la Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra indagando el caso con la PDI, en paralelo a los sumarios administrativos que lleva a cabo la Universidad Austral.