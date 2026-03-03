Fin de la novela: Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

El entrenador argentino, Eduardo Coudet será el nuevo director técnico de River Plate, tras la confirmación de Stefano Di Carlo, presidente del elenco "Millonario".

"Coudet está confirmado como el nuevo DT de River. Mañana al mediodía haremos el anuncio oficial, expresó Di Carlo en conversación con ESPN F90.

El "Chacho" dejó el mando de Deportivo Aláves de España y ya se encuentra listo para viajar con destino a Buenos Aires para firmar con los de Núñez.

Tras una semana de rumores, en las que incluso el estratega trasandino juró por sus hijos que no tuvo contactos con la dirigencia del cuadro de Buenos Aires, reemplazará a Marcelo Gallardo para tomar la batuta de River Plate y dirigir a Paulo Díaz.

El exjugador de River Plate firmará un contrato hasta diciembre del 2027.