Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.4°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Fin de la novela: Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trasandino firmará un contrato hasta diciembre de 2027 con el elenco "Millonario".

Fin de la novela: Eduardo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El entrenador argentino, Eduardo Coudet será el nuevo director técnico de River Plate, tras la confirmación de Stefano Di Carlo, presidente del elenco "Millonario".

"Coudet está confirmado como el nuevo DT de River. Mañana al mediodía haremos el anuncio oficial, expresó Di Carlo en conversación con ESPN F90.

El "Chacho" dejó el mando de Deportivo Aláves de España y ya se encuentra listo para viajar con destino a Buenos Aires para firmar con los de Núñez.

Tras una semana de rumores, en las que incluso el estratega trasandino juró por sus hijos que no tuvo contactos con la dirigencia del cuadro de Buenos Aires, reemplazará a Marcelo Gallardo para tomar la batuta de River Plate y dirigir a Paulo Díaz.

El exjugador de River Plate firmará un contrato hasta diciembre del 2027.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada