Gobierno de Milei pidió a AFA aclarar su "relación con el chavismo" tras liberación de gendarme

El Gobierno de Javier Milei arremetió este lunes contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por haber hecho gestiones para la liberación y traslado del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, y afirmó que esta entidad deportiva tendrá que explicar "cuál es su relación con el régimen chavista".

El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, se refirió a la sorpresiva liberación de Gallo el domingo tras las gestiones llevadas a cabo por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al reconocer que el Gobierno no tenía posibilidades para negociar porque no existen relaciones diplomáticas entre los dos países.

"Los involucrados (dirigentes de la AFA) deberán explicar cuál es su relación con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron", afirmó Adorni en una entrevista con la radio El Observador.

Gallo llegó a Buenos Aires en una avión de la AFA y fue recibido en el aeropuerto por su esposa, María Alexandra Gómez, y autoridades trasandinas, entre ellas, el canciller Pablo Quirno.

Según dijeron fuentes de la AFA a EFE, la institución encabezada por Claudio Tapia y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a cargo de Jorge Giménez, iniciaron gestiones hace meses para concretar la liberación de Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar a Venezuela por la frontera terrestre desde Colombia.

Adorni reconoció que el Gobierno venezolano, bajo la administración de Delcy Rodríguez, no tenía intención de entregar al agente a las autoridades argentinas por la vía diplomática, al expresar: "No tenemos relación con el chavismo".

La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional, aseguró que el Gobierno no estaba al tanto de las gestiones desarrolladas por la AFA.

"No querían entregarlo a nuestro Gobierno, sino a través de algunos que son amigos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron", afirmó este lunes en una entrevista con Radio Mitre.

En cuanto a Claudio Tapia, celebró la liberación de Gallo a través de la red social X: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia".