Presidenta de la Suprema admitió sentir "vergüenza" por la crisis judicial

La nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció sentir "vergüenza" por la crisis en el Poder Judicial, en especial por el efecto de los casos de presunta corrupción en otros eslabones de la institución.

Chevesich abordó esta situación crítica en el marco de la ceremonia de Cuenta Pública 2025 del Poder Judicial e inauguración del año 2026, que tuvo lugar en el máximo tribunal a partir del mediodía de este lunes.

Hasta la fecha, tres ministros han salido de la Suprema por vínculos con casos de corrupción, entre ellos Ángela Vivanco, quien está en prisión preventiva por supuestos delitos de cohecho y lavado de activos cometidos en el ejercicio de su cargo.

"Hemos atravesado una crisis. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy son incluso perseguidos penalmente, y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes", remarcó la magistrada ante las autoridades presentes.

En ese sentido, manifestó que "nos avergüenza lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos".

Entre los asistentes a la cita estuvo el Presidente electo, José Antonio Kast, acompañado por el futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat. En representación del Gobierno saliente, en tanto, participaron el actual ministro del ramo, Jaime Gajardo, y los titulares de Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde y Luis Cordero.

El Presidente Kast llegando a la Corte Suprema este lunes. (Foto: ATON)

Kast ofreció al diputado Sauerbaum encargarse de Migraciones

Más temprano, el republicano encabezó un primer comité de seguridad en "La Moneda chica", conformado por Rabat, además de sus próximos ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Defensa, Fernando Barros.

Además, el diputado RN Frank Sauerbaum se reunió con Alvarado en el mismo lugar "para ver la agenda legislativa respecto de esta semana que queda, y también a la que ellos pondrán urgencia en los próximos días apenas asuman, y también algunos temas migratorios, que están entre los primeros proyectos de ley a presentar con urgencia en el Senado y en la Cámara de Diputados".

Sauerbaum, que está por terminar su periodo parlamentario, confirmó que Kast le ofreció el "desafío de asumir la dirección" del Servicio Nacional de Migraciones, pero se limitó a señalar que "vamos a terminar de conversar en los próximos días" sobre esa posibilidad.

"Hoy habrá una reunión del ministro Elizalde y el futuro ministro Alvarado, justamente para tratar los temas de seguridad pública y migratorios, y ver cómo se avanza a la brevedad", añadió el diputado.

La mentada cita en La Moneda también contará con la participación del próximo subsecretario del Interior, Máximo Pavez.