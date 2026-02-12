Gustavo Quinteros confirmó interés de Independiente por Maxi Gutiérrez: "Juega bien, sería una apuesta"
El técnico del cuadro de Avellaneda valoró al jugador de Huachipato.
Gustavo Quinteros, exDT de Colo Colo y entrenador en Independiente, reconoció interés por Maximiliano Gutiérrez, figura de Huachipato que fue ofrecido al club de Avellaneda.
"A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando", reconoció el DT en diálogo con Radio La Red.
Eso sí, el adiestrador colocó algo de mesura al posible fichaje, debido a que el elenco trasandino tiene importantes limitaciones económicas para reforzarse.
"Es difícil para Independiente salir al mercado y comprar. Vamos a analizar muy bien antes de incorporar. No vamos a traer por traer, sino alguien que pueda aportar mucho y que venga y rinda. Si se puede traeremos sino esperaremos a junio que posiblemente haya otras posibilidades", sentenció Quinteros.