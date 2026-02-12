Estos son los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña 2026

Ya se conocen los nombres que postularán al preciado cetro de Rey y Reina del Festival de Viña del Mar en 2026.

La competencia, organizada por el diario La Hora, definirá a 10 hombres y 10 mujeres mediante votación popular. Quienes avancen a esa etapa se someterán al tradicional sufragio de la prensa acreditada al evento para definir a los ganadores.

Entre los postulantes destacan varios integrantes de Viña 2026 (desde Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, hasta representantes de las competencias), rostros de canales de TV, influencers y periodistas que cubrirán el certamen.

Las votaciones para elegir al Rey y Reina de Viña 2026 ya se encuentran habilitadas.

Candidatas a Reina de Viña 2026

Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Asskha Sumathra (Artista Festival)

Brenda (Competencia Ecuador)

Camila Mainz (Representante TVR)

Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)

Chiara Grispo (Competencia Italia)

Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)

Fátima Bosch (Jurado Festival)

Florencia Vial (Animadora Festival)

Gloria Estefan (Artista Festival)

Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)

Joy (Artista Festival)

Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)

Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)

Majo Cornejo (Competencia México)

María Paláe (Competencia España)

Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Mon Laferte (Artista Festival)

Nmixx (Artista Festival)

Piare Con P (Artista Festival)

Rebolú (Competencia Colombia)

Skarleth Labra (Representante Chilevisión)

Titi García Huidobro (Representante Tevex)

Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Candidatos a Rey de Viña 2026