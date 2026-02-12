Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Estos son los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las votaciones para elegir a los monarcas ya se encuentran habilitadas.


Ya se conocen los nombres que postularán al preciado cetro de Rey y Reina del Festival de Viña del Mar en 2026.

La competencia, organizada por el diario La Hora, definirá a 10 hombres y 10 mujeres mediante votación popular. Quienes avancen a esa etapa se someterán al tradicional sufragio de la prensa acreditada al evento para definir a los ganadores.

Entre los postulantes destacan varios integrantes de Viña 2026 (desde Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, hasta representantes de las competencias), rostros de canales de TV, influencers y periodistas que cubrirán el certamen.

Las votaciones para elegir al Rey y Reina de Viña 2026 ya se encuentran habilitadas.

Candidatas a Reina de Viña 2026

  • Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Asskha Sumathra (Artista Festival)
  • Brenda (Competencia Ecuador)
  • Camila Mainz (Representante TVR)
  • Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)
  • Chiara Grispo (Competencia Italia)
  • Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)
  • Fátima Bosch (Jurado Festival)
  • Florencia Vial (Animadora Festival)
  • Gloria Estefan (Artista Festival)
  • Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
  • Joy (Artista Festival)
  • Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
  • Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)
  • Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)
  • Majo Cornejo (Competencia México)
  • María Paláe (Competencia España)
  • Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
  • Mon Laferte (Artista Festival)
  • Nmixx (Artista Festival)
  • Piare Con P (Artista Festival)
  • Rebolú (Competencia Colombia)
  • Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
  • Titi García Huidobro (Representante Tevex)
  • Vanilla Ninja (Competencia Estonia)
  • Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Candidatos a Rey de Viña 2026

  • A los 4 vientos (Competencia Chile)
  • Antoñito Molina (Competencia España)
  • Campedrinos (Competencia Argentina)
  • Diego Pánico Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
  • Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
  • Esteban Duch (Artista Festival)
  • Fernando Godoy (Animador Festival)
  • Jesse (Artista Festival)
  • Johnny Sky (Competencia República Dominicana)
  • Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)
  • Juanes (Artista Festival)
  • Karim Butte (Animador Festival)
  • Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)
  • Martín González Jadell (Representante Tevex)
  • Matías Godoy (Representante Visión Plus)
  • Matteo Bocelli (Artista Festival)
  • Milo J (Artista Festival)
  • Pablo Chill-E (Artista Festival)
  • Pastor Rocha (Artista Festival)
  • Paulo Londra (Artista Festival)
  • Pet Shop Boys (Artista Festival)
  • Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Princeso (Mundo de la Música + Mundo)
  • Rafael Araneda (Animador Festival)
  • Rodrigo Herrera (Representante TVR)
  • Rodrigo Villegas (Artista Festival)
  • Rodrigo Pelao González (Jurado Festival)
  • Stefan Kramer (Artista Festival)
  • Trex (Competencia México)
  • Son del Valle (Competencia Chile)
  • Yandel (Artista Festival)

