Estos son los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña 2026
Las votaciones para elegir a los monarcas ya se encuentran habilitadas.
Las votaciones para elegir a los monarcas ya se encuentran habilitadas.
Ya se conocen los nombres que postularán al preciado cetro de Rey y Reina del Festival de Viña del Mar en 2026.
La competencia, organizada por el diario La Hora, definirá a 10 hombres y 10 mujeres mediante votación popular. Quienes avancen a esa etapa se someterán al tradicional sufragio de la prensa acreditada al evento para definir a los ganadores.
Entre los postulantes destacan varios integrantes de Viña 2026 (desde Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, hasta representantes de las competencias), rostros de canales de TV, influencers y periodistas que cubrirán el certamen.
Las votaciones para elegir al Rey y Reina de Viña 2026 ya se encuentran habilitadas.