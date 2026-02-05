Insólito: Se hicieron pasar por el presidente de un club argentino y fueron detenidos

La policía de la localidad de Junín detuvo a dos hombres que se hacían pasar por el presidente de Sarmiento de Junín, Fernando Chiófalo, para estafar a una empresa de venta de materiales para la construcción de la mencionada ciudad.

Uno de los delincuentes había recuperado su libertad recientemente y el otro poseía una tobillera electrónica y se encontraba bajo un régimen de detención.

La denuncia se originó por un pedido sospechosos luego de que los delincuentes solicitaran varios juegos de sanitarios y grifería de alta gama y, además, exigieron una importante cantidad de porcelanatos. Esta orden puso en alerta a los vendedores, que se comunicaron con el propio presidente, Fernando Chiófalo, quien negó rotundamente haber realizado la compra.

Cuando quedó confirmado que el pedido fue fraudulento, la UFI N° 1 de Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, autorizó a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) a avanzar con las tareas de investigación. Tras conseguir información valiosa, el cuerpo policial de Junín mandó a interceptar un flete que ya se dirigía a un domicilio donde debía descargarse la mercadería.